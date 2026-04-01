Bardonecchia, c'è la svolta sul teleriscaldamento: aggiudicata la concessione provvisoria

Svolta a Bardonecchia sul tema del teleriscaldamento, che ormai da anni fa discutere. Si è ormai alle fasi finali per la definizione ed attivazione del nuovo gestore del servizio. Con la determina 28/26 dell’Unione Montana Valle Susa è stata definita l'aggiudicazione provvisoria della gara per la concessione della gestione integrata dell'impianto e del servizio alla "Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento" per un importo complessivo di aggiudicazione di 363 milioni e 460mila euro.

Ora saranno attivate le verifiche dei requisiti per procedere all'aggiudicazione definitiva e quindi alla stipula della nuova convenzione.

"L'aggiudicazione provvisoria della gestione integrata del teleriscaldamento - sottolinea il sindaco di Bardonecchia, Chiara Rossetti - non è solo un atto amministrativo, ma il coronamento di un percorso straordinariamente complesso che segna una svolta decisiva per la nostra comunità. Con un valore di concessione di oltre 363 milioni di euro, questa operazione rappresenta una delle sfide più ambiziose e impegnative mai affrontate dall'Amministrazione".

"Arrivare a questo punto - prosegue - ha richiesto un impegno tecnico e politico senza precedenti. La definizione del Piano Economico Finanziario (PEF) e la gestione di una gara di tale portata hanno messo alla prova la struttura comunale l'Unione Montana e il gruppo di lavoro di supporto, richiedendo mesi di analisi rigorose e una visione strategica di lungo periodo.

Non è stata solo una procedura burocratica, ma una vera e propria missione per garantire stabilità energetica e qualità della vita ai cittadini di Bardonecchia" .



"Con l'affidamento al RTI composto da Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento ed Ecotermica Servizi Spa, ci prepariamo a una gestione solida e professionale. L'Amministrazione Comunale - aggiunge Chiara Rossetti - desidera rivolgere un profondo ringraziamento ai tecnici, ai consulenti e a tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente dietro le quinte per superare gli ostacoli di una gara oggettivamente difficile". "Ora, con la stessa determinazione, si procederà alla verifica dei requisiti per l'aggiudicazione definitiva. L'obiettivo è chiaro: rapidità e precisione.

Vogliamo che, nel più breve tempo possibile, il servizio riacquisti quegli standard di eccellenza che una località come Bardonecchia merita. Restituiamo - conclude il Sindaco - al territorio una gestione integrata, efficiente e all'avanguardia, capace di rispondere con puntualità alle esigenze di ogni utenza".