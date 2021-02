Femminicidi, Montaruli (FdI): "Nuovo sportello 'Se ti lascio non vale' contro la violenza sulle donne"

Montaruli (FdI): "Nuovo sportello 'Se ti lascio non vale' contro la violenza sulle donne"

Fratelli d’Italia lancia la campagna “anche se ti lascio non vale”: ad annunciarlo è la parlamentare di FdI Augusta Montaruli, dopo i drammatici casi di femminicidio avvenuti a Torino e Napoli.

"È il momento di dire basta - dichiara Montaruli - Fratelli d’Italia raccoglierà il grido di dolore di queste donne, aprendo uno sportello rosa per tutte coloro che hanno paura di lasciare il proprio compagno. Chi è in difficoltà o chi si sente in pericolo potrà contattare lo sportello alla mail Anchesetilasciononvale@gmail.com dove verranno ascoltate le segnalazioni, che rimarranno anonime, e verrà data assistenza con la collaborazione di associazioni specializzate nel settore".

"Nessuna deve rimane sola. Basta odio sulle donne", ha concluso l'esponente di Fratelli d'Italia.