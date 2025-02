Disordini al carcere di Ivrea: detenuti distruggono tutto, annullata la cena del Comune

Nuovi disordini al carcere di Ivrea: ieri sera al terzo piano un gruppo di detenuti italiani ha aggredito un nordafricano, che ha scatenato la vendetta. I carcerati hanno danneggiato gravemente le strutture e mandato in frantumi le telecamere di sorveglianza, devastando ogni cosa che si trovava nel loro cammino. I danni sono ingenti.

Intervenuti agenti di Torino, Vercelli e Biella

Per cercare di riportare la situazione sotto controllo sono intervenuti agenti anche dagli istituti carcerari di Torino, Vercelli e Biella. "Ci auguriamo - commenta l'OSAPP- che i detenuti siano stati opportunamente chiusi nelle celle e non siano stati lasciati liberi di girovagare".

Cena annullata

Durante la rivolta, come spiega il sindacato, i carcerati hanno tentato di strangolare un agente di Polizia penitenziaria che è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale eporediese e dimesso con giorni 10 di prognosi. Ieri nel carcere si è svolto un Consiglio Comunale straordinario a cui, in serata, sarebbe dovuta seguire una cena con le autorità Comune di Ivrea.

Un evento annullato, come chiarisce l'Ospp, " per i violenti disordini, tanto che gli amministratori sono state fatte uscire dal carcere in fretta". Da tempo il sindacato denuncia la "situazione di fuori controllo in cui versa il carcere di Ivrea: chiediamo l’intervento immediato del Sottosegretario Andrea Del Mastro e del Ministro Nordio".