Il Popolo delle Famiglia torna in strada: "Reddito di maternità, un diritto in più per le donne"

Il Popolo della Famiglia in via Garibaldi

Inaugurati lo scorso weekend i banchetti del Popolo della Famiglia nei mercati di tre circoscrizioni di Torino e in altre zone strategiche del centro.

"Chiediamo che i finanziamenti dati al Reddito di Cittadinanza siano investiti per sostenere le mamme che scelgano di accudire il proprio bambino. Il comune di Torino si faccia promotore di una legge che garantisca un sussidio prolungato nel tempo ed adeguato, abbordabile nell’ambito del bilancio, che salverebbe mamme altrimenti indotte a rinunciare alla maternità perché senza alcun aiuto, né fonti di reddito adeguate. Se non nasceranno bambini l’Italia non avrà futuro", dichiara Lucianella Presta, coordinatore regionale del PdF Piemonte.

E conclude: "È notizia recente come il Reddito di Cittadinanza sia servito a foraggiare la delinquenza organizzata, soldi dei contribuenti sottratti ad un’economia colpita a morte. Noi siamo qui oggi, e torneremo tutti i fine settimana, almeno finché la situazione sanitaria lo consentirà, per farci conoscere. Siamo certi che molti torinesi apprezzeranno il nostro programma, che ci vuole portare accanto agli indigenti, ai piccoli commercianti costretti a chiudere, ai ristoratori senza speranza, alle famiglie cui si vorrebbe persino togliere la gioia della maternità".