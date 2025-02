Da Anyma a Peggy Gou: la line up ufficiale degli artisti che si esibiranno al Kappa FuturFestival 2025

Kappa FuturFestival annuncia la divisione per giorni della lineup 2025, svelando chi si alternerà sui sei palchi della dodicesima edizione che si svolgerà da venerdì 4 a domenica 6 luglio al Parco Dora di Torino.

Venerdì 4 luglio: ADIEL B2B QUEST, ADRIAN MILLS B2B BIIA, AIROD B2B ANXHELA, ANYMA , ANOTR, AZYR, BAD BOOMBOX, BEN UFO B2B FRANCESCO DEL GARDA, CLOUDY B2B NOVAH, DENNIS CRUZ B2B THE MARTINEZ BROTHERS, DONATO DOZZY, DRUMS AND CHANTS, EAST END DUBS, FATIMA KOANDA, FJAAK, FLEUR SHORE, FOLAMOUR, GANDALF, GENE ON EARTH B2B DYED SOUNDOROM, KETTAMA, LENA WILLIKENS, NICO MORENO, NICOLA GAVINO, NICOLA MAZZETTI, NINA KRAVIZ, O.BEE B2B TOMAS STATION, OGAZON B2B RYAN ELLIOTT, PACO OSUNA, PAWSA, SETH TROXLER, SKREAM B2B PROSPA, SOULWAX LIVE ITALIAN EXCLUSIVE, SPEEDY J, SURGEON, THE LADY MACHINE.

Sabato 5 luglio: ALIGNMENT, ANYMA B2B SOLOMUN, ARTBAT, AURORA HALAL, BARBARA LAGO B2B DANIELLA DA SILVA, BASSWELL B2B ONLYNUMBERS, BINH, CHRISLIEBING, COLIN BENDERS, DEXPHASE B2B SKRYPTYON, DIXON, DJ HELL, DJ STINGRAY 313 B2B HELENA HAUFF, DOM DOLLA, FIORELLA, FJAAK B2B ELLI ACULA, FLOATING POINTS LIVE ITALIAN PREMIERE, INNER LAKES, JOWI, MASSANO, MATHEW JONSON, MEDUZA 3, MISS MONIQUE, NICOLE LOVERA, OGAZON, SETH TROXLER B2B DJ TENNIS, SHLOMO, SNEAKER DU, SPEEDY J, TATYANA JANE, THE EXALTICS LIVE, TINI GESSLER, VINTAGE CULTURE B2B BELTRAN, VOICES FROM THE LAKE LIVE, YOUNIVERSE, VRIL, 19:26.

Domenica 6 luglio: ADAM BEYER B2B MACEO PLEX, BORIS BREJCHA, CARIBOU LIVE, CARL COX LIVE, CHARLOTTE DE WITTE, CHRIS AVANTGARDE, CHRISTOPHER COE, DIPLO, DVS1 & TRAXX, ENRICO SANGIULIANO, ERIS DREW B2B OCTO OCTA, FANTASM, JANE FITZ, JOE CLAUSSELL B2B RON TRENT, JOSEPH CAPRIATI, KEVIN DE VRIES, KERRI CHANDLER, LILLOUIS, LILLY PALMER, MARIE MONTEXIER B2B SIMONE DE KUNOVICH, MAU P, MITA GAMI B2B FRANKY WAH, OCTAVE ONE LIVE, OGUZ, OLYMPE, OTTA, PATRICK MASON, PEGGY GOU, REINIER ZONNEVELD live, SALLY C, SIZING, SOLOMUN EXTENDED SET, THE ROBINSON.