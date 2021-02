Pd: "Bilancio 2021 Cirio lacrime e sangue. Su cultura, sociale, trasporti e istruzione 118 milioni in meno"

In Piemonte un bilancio di previsione 2021 "lacrime e sangue", dove solo per i settori cultura, politiche sociali, trasporti ed istruzione la giunta Cirio ha stanziato 118 milioni di euro in meno. A fare i conti alla Regione i consiglieri del Pd Raffaele Gallo e Daniele Valle che, dopo aver preso parte oggi alla prima commissione con l'assessore regionale Andrea Tronzano , denunciano "tagli imponenti".

Nel 2020 per il diritto allo studio erano stati messi a disposizione 112 milioni di euro, mentre nella tabella presentata questa mattina si parla di 79 milioni di euro. "Una riduzione -sottolinea l'esponente Valle - che ci preoccupa fortemente".

La scure ha colpito anche il settore cultura, passato dai 92 milioni di euro del 2020 a 80 milioni di euro sul preventivo 2021, pari al 15% in meno. La sforbiciata più imponente è quella a carico del “capitolone” 182890 - quello dove rientrano i contributi agli enti convenzionati e partecipate - che scende da 25 a 21 milioni. "Un settore così duramente colpito dalla pandemia -commenta il capogruppo regionale del Pd Raffaele Gallo - avrebbe dovuto essere destinatario di un piano di rilancio preciso e di misure concrete e incisive: cinema, teatri, musei, mostre, associazioni, al termine della pandemia, si troveranno di fronte alla necessità di ripartire con uno slancio diverso, di immaginare e promuovere modelli differenti di organizzazione della cultura” .

Le politiche sociali perdono poi ben 65 milioni di euro, passando da 289 milioni nel 2020 a 224 milioni. "Troppe risorse in meno - commenta Daniele Valle - su un ambito così fragile". "Il trasporto pubblico locale - aggiunge Gallo - è stato decurtato di 8 milioni di euro, fondi che faremo in modo vengano ripristinati nell’Assestamento di Bilancio".

Tagli contro i quali i due esponenti dem annunciano battaglia in commissione e in aula, "costringendo Cirio a spiegare in pubblico, e non solo nelle riunioncine tra capi partito, i destinatari e le ragioni di queste scelte" conclude Valle.

In merito alle dichiarazioni rilasciate dall’opposizione sul Bilancio di previsione 2021, l’Assessore regionale Andrea Tronzano interviene per puntualizzare alcuni aspetti: “Per quanto riguarda la stesura del Bilancio di previsione nessun sacrificio insostenibile, solo massima attenzione agli equilibri di bilancio e alle raccomandazioni alla prudenza evidenziate dalla Corte dei Conti".

“Al netto delle legittime polemiche, voglio ricordare che le leggi di bilancio sono le stesse ante-covid e quindi non ci sono margini di manovra negli obblighi di rientro del mostruoso disavanzo accumulato negli ultimi decenni di oltre 6 miliardi. Inoltre, mi preme sottolineare, che l’opposizione confronta due bilanci che non sono paragonabili: l’assestato 2020 e il preventivo 2021. Nel primo caso il bilancio finale 2020 contiene le iscrizioni di tutte le risorse in entrata e in spesa avvenute nel corso d’anno, a cui, si sommano tutte le risorse degli anni precedenti che vengono iscritte a seguito del riaccertamento ordinario. Mentre il bilancio preventivo 2021, ovviamente, non può disporre di questa situazione e quindi, solo per questo motivo, sembra che abbia subito tagli considerevoli".

Tronzano ha concluso auspicando che "durante la discussione possa emergere con chiarezza quanto si è cercato di fare per garantire dignità a tutti gli attori regionali".