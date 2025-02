Torino ricomincia a correre: la sfida è quella di andare avanti per 24 ore di fila (senza dormire)

Podismo estremo , dunque, che attende due grandi favoriti: l’inglese Daniel Hawkins e l’ucraina Galyna Andriichuk . A tenere alto il nome di Torino ci sarà Stefano Romano , neo papà e in gara per recuperare la forma del passato.

Fra i circa 300 iscritti una citazione la merita il più anziano, l'84enne Antonio Cernuschi. La 24 ore di Torino (unica distanza riconosciuta a livello federale oltre alla 50 e 100 miglia) vanta il record di essere la più antica d’Italia e per quest’anno propone anche una 10 km aperta a tutti coloro che vogliono condividere un tratto si gara con i campioni della categoria.

Bazzecole per chi, come Hawkins, vanta un personale di 265 chilometri percorsi in 24 ore. Anche se il record assoluto appartiene al connazionale Robbie Britton, che nel 2023 proprio a Torino ne face segnare 277,439. Oltre sei maratone fatte una in fila all’altra. Come andare da Torino a Trento (o a Basilea).

Campionato runners del Mauriziano