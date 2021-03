Debutto nero per l'hub vaccinale di via Artom: si riparte martedì con Pfizer

Il centro vaccinale di via Artom, aperto e subito chiuso in via precauzionale

Debutto nero, anzi nerissimo, per il nuovo hub vaccinale che proprio stamattina è stato inaugurato in via Artom, a Torino Sud, per potenziare ulteriormente la campagna di somministrazione anti Covid. Dopo i fatti di Biella e la sospensione della diffusione del vaccino in tutto il Piemonte, lo stop è arrivato a metà giornata, all'improvviso.

Tutti fermi e, dei circa 300 che erano previsti, solo una metà ha ricevuto la dose. Gli altri sono stati rimandati a casa o avvertiti di non presentarsi. Stessa sorte che toccherà anche ai 400 previsti da domani.

Bocche cucite, ovviamente, negli spazi del CUS Torino. La comunicazione ufficiale è affidata alla Regione. Ed è tutto ciò che è dato sapere in questo momento, in attesa di ulteriori accertamenti.

Quel che è sicuro è che la macchina però non si ferma. Se Astrazeneca resta al palo, da martedì anche in via Artom si ricomincia (a orario pieno, su dodici ore) con Pfizer e quelle poche dosi a disposizione di Moderna, in attesa di capirne di più. In particolare, per capire se si tratta di un lotto diverso rispetto a quello oggetto di accertamenti già nei giorni scorsi o meno. Anche se l'effetto psicologico sarà comunque inevitabile.