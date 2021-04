Letta incontra Crimi: "Collaborazione tra Pd e M5S per le Comunali"

Continua il dialogo tra M5S e Pd per le elezioni comunali. Oggi il segretario dem Enrico Letta ha incontrato il reggente dei pentastellati Vito Crimi. "Un confronto - come spiegano fonti interne del Movimento - positivo, nel corso del quale è stata ribadita da entrambe le parti la volontà di proseguire nel percorso comune avviato nel Conte bis".

Al centro del confronto anche le prossime amministrative, rispetto alle quali i grillini "hanno ribadito la volontà di collaborare sui territori e nelle amministrazioni locali, laddove dovessero crearsi le condizioni". Parole che chiaramente evidenziano come un'alleanza giallorossa a Torino, così come in altre grandi realtà chiamate al voto come la Capitale, sarebbe fortemente sostenuta dai vertici nazionali.

Una convergenza Pd-M5S già dal primo turno, che Chiara Appendino sosterrà nuovamente questa sera durante l'Assemblea degli attivisti. Un'ipotesi scartata in toto da questi ultimi, che hanno rifiutato anche convergenze al ballottaggio.

I Moderati ribadiscono il no all'intesa con il M5S