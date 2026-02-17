Rivoli, polemica sul bancomat. Adduce (Lega): “Non possiamo permettere che un servizio essenziale diventi un dormitorio improvvisato”

E' polemica a Rivoli per una situazione di degrado segnalata ormai da alcune settimane nel cuore della città. A parlarne in Consiglio comunale è Laura Adduce, ex vicesindaca e ora consigliera della Lega. "Ho presentato un’interrogazione al Sindaco di Rivoli per chiedere un intervento urgente presso lo sportello Bancomat di Intesa Sanpaolo in Corso Francia 85/A, a Cascine Vica, dove da circa un mese il locale adibito ai prelievi automatici e l’area esterna risultano stabilmente occupati da persone senza fissa dimora".

"Parliamo di un punto particolarmente sensibile, frequentato ogni giorno da famiglie, lavoratori e anziani. È inaccettabile che uno spazio destinato a un servizio essenziale venga trasformato in un ricovero improprio, sia all’interno sia sul marciapiede antistante, con evidenti ripercussioni sul decoro e sulla percezione di sicurezza", prosegue. "Secondo le segnalazioni ricevute da numerosi cittadini, la situazione sta generando disagio e timore, tanto che alcuni hanno rinunciato a effettuare il prelievo per la sensazione di insicurezza. Il problema non è ignorare la fragilità sociale, che va affrontata con strumenti adeguati e percorsi dignitosi. Ma non possiamo accettare che l’assenza di interventi trasformi una criticità in una situazione strutturale. Ordine e legalità sono condizioni imprescindibili per garantire serenità ai cittadini".

"Chi governa - conclude Adduce - ha il dovere di intervenire con fermezza. Rivoli merita rispetto. I cittadini hanno diritto a utilizzare un servizio pubblico senza paura e senza ostacoli. La parola chiave è una sola: ordine".