Primarie, ultime ore per raccolta firme. Domani Lo Russo incontra i sostenitori del Polo Civico

Ultime ore per la raccolta firme per partecipare alle Primarie del Pd, in programma il prossimo 12 e 13 giugno, da cui uscirà il candidato sindaco del centrosinistra per le Comunali di Torino. La scadenza per consegnare le sottoscrizioni è fissata per domenica pomeriggio. Lo Russo incontra gli attivisti del Polo Civico

Intanto domani sera il favorito Stefano Lo Russo, che ha praticamente ultimato la raccolta di adesioni, incontrerà gli attivisti del Polo Civico. L'appuntamento è fissato alle 18 in via Galliari, dove oltre a Mario Giaccone (Lista Monviso), Pino De Michele (Alleanza per Torino) e Elena Apollonio (Demo.S) saranno presenti possibili candidati e personalità cittadine che si riconoscono in quest'area politica. La maratona di Igor Boni

Chi invece non deve raccogliere le firme, perché candidato direttamente da Più Europa, è Igor Boni. Il Presidente dei Radicali Italiani sabato partirà con una maratona di corsa, che coinvolgerà tutte le Circoscrizioni e terminerà domenica 6 giugno in piazza Castello. Il via alla 42 chilometri è previsto il 22 maggio, alle 10.30 davanti al Comune di Torino.