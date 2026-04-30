"Anpi=SS", Zecche rosse": il veleno dopo il 25 aprile nei manifesti fuori da una scuola di Torino

Non finiscono le polemiche intorno a questo periodo che va dal 25 aprile al Primo maggio. Anche a Torino. Alcuni lettori ci raccontano un episodio che si è verificato questa mattina, in via Medici (zona Campidoglio), a poca distanza dall'ingresso di un asilo.



Negli spazi solitamente adibiti all'affissione di manifesti, infatti, qualcuno ha strappato i cartelloni per appendere alcuni biglietti dal significato inequivocabile: "Anpi = SS" e "Zecche Rosse". Nel mirino, l'associazione partigiani che proprio in questi giorni, in altre città, è finita nel mirino.

Un duello che dunque prosegue dopo che nei giorni scorsi erano stati messi (e strappati) sia manifesti legati al Primo maggio che manifesti che facevano memoria di Sergio Ramelli.