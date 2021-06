Pressing di Conte su Appendino? "Non è cambiato nulla, non mi ricandido"

" La mia scelta di non ricandidarmi - aggiunge la prima cittadina - è stata complessa e difficile: è maturata in un contesto che non è cambiato ad oggi ".

" Non è cambiato nulla rispetto a queste settimane. Giuseppe Conte aveva posto già settimana fa il tema della continuità e non è un fatto nuovo. Detto questo noi stiamo continuando con Valentina Sganga e Andrea Russi : speriamo di poter scegliere presto il candidato sindaco di Torino ". Così Chiara Appendino , all'inaugurazione della Velostazione di Porta Nuova, risponde sulle indiscrezioni che vorrebbero Giuseppe Conte impegnato a fare pressing sulla sindaca perché si ricandidi.

Appendino ha poi chiarito di sentire costantemente l'ex Premier per "le amministrative. Stiamo lavorando per costruire un percorso che ponga Torino al centro delle dinamiche nazionali e in continuità amministrativa: non è un fatto nuovo".

"Spero di riuscire a sentire Conte tra oggi e domani per costruire un percorso di sintesi ed arrivare ad un candidato o candidata", ha concluso.