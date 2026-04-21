Cirio e Bucci a Bruxelles per una missione congiunta Piemonte-Liguria

I governatori di Liguria e Piemonte, Marco Bucci e Alberto Cirio

Domani il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, saranno insieme a Bruxelles per una missione istituzionale congiunta.

In mattinata i presidenti hanno in programma l’incontro con la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, per un confronto sulle opportunità di crescita del Nord Ovest italiano al centro degli assi strategici dei collegamenti in Europa, con particolare attenzione allo sviluppo della logistica, della portualità e della retroportualità e della transizione economica.

Nel pomeriggio, l’agenda prevede gli incontri con la Commissaria per la Ricerca e l’Innovazione Ekaterina Zaharieva, con il Commissario per la Salute Olivér Várhelyi e con il direttore generale della DG Connect, Roberto Viola e poi con l’ambasciatore Marco Canaparo, rappresentante permanente aggiunto d’Italia presso l’Unione europea.

Alle 18,30 nei locali del ristorante Io Sono Piemonte (Rue Du Trône 62), si svolgerà un momento di confronto e di promozione delle due Regioni, con quasi 200 stakeholder, con l’obiettivo di fare rete tra rappresentanti delle istituzioni e delle altre regioni europee.

“Si tratta di un’importante occasione di confronto sugli asset strategici per la crescita del Piemonte e nel Nord Ovest che, come confermano i dati economici, è oggi il motore del Paese e una delle zone più dinamiche dell’Europa, grazie anche allo sviluppo delle infrastrutture e alla realizzazione dei corridoi europei per il traffico delle merci che si incrociano proprio nel nostro territorio – dichiara il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio - La collaborazione tra Regioni, in Europa e nel mondo, rappresenta infatti la strategia corretta per rafforzare il nostro ruolo e il nostro coinvolgimento nei processi e nei programmi europei”.