Alleanza Verdi e Sinistra, nasce il coordinamento permanente a livello regionale

Dopo il risultato del giugno scorso dell’Alleanza Verdi e Sinistra in Piemonte, che ha contribuito ad eleggere due parlamentari europee nel nostro collegio, Benedetta Scuderi e Ilaria Salis, e tre consigliere regionali a Palazzo Lascaris, Alice Ravinale, Valentina Cera e Giulia Marro, Europa Verde e Sinistra Italiana hanno deciso di darsi un coordinamento regionale permanente.

"Facendo seguito a quanto emerso a febbraio nell’assemblea nazionale delle e degli eletti di Avs a Napoli, il nostro obiettivo è radicare la nostra Alleanza in tutte le province del Piemonte, costruendo iniziative politiche coordinate a partire dalla mobilitazione per la campagna referendaria, che a metà aprile ha già portato i “gazebo referendari” in 20 città della regione per spiegare le 5 buone ragioni per votare Sì ai referendum dell’8 e 9 giugno", spiegano Arianna Nardon coportavoce regionale di Europa Verde, Alice Ravinale, segretaria regionale di Sinistra Italiana e Mauro Trombin, co portavoce regionale di Europa Verde.

Il coordinamento oltre alla segretaria di Si e ai cooportavoce di Ev è composta da dirigenti regionali delle rispettive organizzazioni, Roberto Pietrobon e Jacopo Rosatelli per Sinistra Italiana e Roberto Tricarico per Europa Verde.

"Stiamo lavorando per costruire coordinamenti analoghi in tutte le province del Piemonte radicando le nostre organizzazioni e strutturando la nostra Alleanza. Nei prossimi mesi lanceremo delle proposte unitarie sulle nostre priorità politiche e programmatiche per costruire l’alternativa necessaria alle destre che governano il Piemonte. Il coordinamento avrà la funzione di seguire e supportare l’iniziativa politica sui territori e di costruire le liste di Avs in tutti i comuni che andranno al voto nel prossimo futuro. Sentiamo il dovere di lavorare, incessantemente, per dare forza alla nostra opposizione al peggior governo della storia repubblicana e di rafforzare la nostra iniziativa anche grazie al lavoro dei nostri parlamentari nazionali ed europei, Marco Grimaldi e Benedetta Scuderi che, insieme a noi stanno lavorando per rafforzare Avs in tutto il Piemonte. La nostra visione comune per un’alternativa di giustizia climatica e sociale è la vera novità politica di questa regione e noi siamo al lavoro per rafforzarla sempre di più".