Moncalieri, L'altra Destra correrà da sola: niente logo del generale Vannacci

Nei colori e nella veste grafica il richiamo a Futuro Nazionale è evidente, ma non ci sarà il nome del partito del generale Vannacci ad accompagnarlo. L'Altra Destra, il partito fondato dai tre fuoriusciti dalla Lega, che correrà in solitaria a Moncalieri per il voto amministrativo del 24-25 maggio, sta raccogliendo le firme in vista dell'appuntamento elettorale.

Niente logo di Futuro Nazionale

L’Altra Destra Moncalieri è la scritta che comparirà sulle schede alla fine del prossimo mese, visto che Vannacci ha confermato che nel 2026 il simbolo del partito non verrà speso per nessun tipo di lista elettorale. "Potremo appoggiare candidati delle liste civiche che si riconoscono in quelli che sono i nostri principi, ma non col nostro simbolo di partito", hanno spiegato da Futuro Nazionale, che attende quindi il prossimo anno per essere presente sia alle elezioni politiche che a quelle amministrative.

In Consiglio comunale a Moncalieri, comunque, il gruppo di Futuro Nazionale è già nato e vi hanno aderito i tre ex della Lega che hanno dato vita alla lista de L'Altra Destra: Arturo Calligaro, il candidato sindaco, Stefano Zacà e Alessandro Giachino. Intanto la neonata formazione ha iniziato a presentare le sue proposte e a farsi conoscere nei mercati e lungo le strade di Moncalieri.

Calligaro: "Noi la vera destra"

"Siamo noi siamo il vero centrodestra - ha dichiarato Calligaro, attaccando in modo frontale gli ex alleati - Non come qualcun altro che si ricorda di Moncalieri solo sotto le elezioni, presentando un candidato frutto di giochi di potere (con riferimento a Maurizio Fontana, ndr). Abbiamo deciso di essere presenti anche in ricordo di Beppe Osella, che sarebbe stato sicuramente con noi in questa tornata elettorale".

Candidata la vedova di Beppe Osella

E proprio per rimarcare come L'Altra Destra non si voglia dimenticare del proprio passato, ha annunciato l'intenzione di candidare Maria Rosa Girlanda, la vedova di Osella, lo storico esponente della destra scomparso nei mesi scorsi: in ista sarà subito dopo Zacà e Giachino.