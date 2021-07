Crea il tuo drink con l'Asti Spumante e il Moscato e partecipa al concorso "Asti mix con Giorgio Facchinetti"

Al via mercoledì 11 agosto il concorso promosso dal Consorzio dell’Asti spumante e del Moscato d’Asti Docg in collaborazione con il flair bartender Giorgio Facchinetti, che premia la creatività e l’abilità degli appassionati di mixologia.

Per partecipare ad “ASTI MIX CON GIORGIO FACCHINETTI” è sufficiente essere maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia, iscritti ad Instagram con un profilo pubblico e avere una grande voglia di sperimentare e mettersi in gioco.

La sfida consiste nell’inventare un nuovo cocktail a base di Asti spumante o Moscato d’Asti Docg e assegnargli un nome. Il meccanismo è semplice: basta pubblicare una Instagram Story in cui viene mostrato il nuovo drink con indicati gli ingredienti impiegati, inserire il TAG al bartender @FacchinettiGiorgio e al Consorzio @consorzio.asti.docg, inviare per messaggio privato a questi ultimi il video o la foto, e compilare il modulo online dedicato al concorso sul sito https://www.astidocg.it/ .

Avete tempo fino al 26 settembre per scatenare la fantasia ed entrare a far parte del fantASTIco mondo dell’Asti MIX!

Giudici del concorso saranno il flair bartender e bar specialist Giorgio Facchinetti e un referente del Consorzio dell’Asti, che valuteranno tutti i video ricevuti correttamente, affidandosi alle proprie competenze e secondo criteri legati all’originalità, alla qualità e alla capacità di valorizzare le bollicine aromatiche piemontesi nel cocktail.

Il primo classificato si aggiudicherà un weekend per due persone nelle colline Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, dove nascono l’Asti spumante e il Moscato d’Asti Docg, immersi tra profumi e sapori unici.

Alla medaglia d’argento e a quella di bronzo andranno rispettivamente 24 e 18 bottiglie di Asti Spumante, 12 e 6 di Moscato d’Asti, infine 6 e 3 bottiglie di Moscato d’Asti vendemmia tardiva Docg. Ma non è finita. Sia il quarto che il quinto classificato riceveranno 1 magnum di Asti spumante e 1 magnum di Moscato d’Asti Docg.

Sperimenta, gioca, divertiti e approfittane per scoprire o riscoprire le caratteristiche dell’Asti Spumante e del Moscato d’Asti Docg nel corso dei prossimi mesi e prova vincere i premi del concorso “ASTI MIX CON GIORGIO FACCHINETTI”, trascorrendo un’estate fresca e gustosa all’insegna della mixologia e delle bollicine aromatiche piemontesi più amate al mondo.