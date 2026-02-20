In Circoscrizione 7 si inaugura una panchina simbolo contro fibromialgia e malattie rare

Una nuova panchina per sensibilizzare i cittadini e sostenere la ricerca scientifica sarà inaugurata giovedì 26 febbraio alle 17.30 nell’atrio del centro civico della Circoscrizione 7, in corso Vercelli 15. L’installazione è dedicata alla fibromialgia e alle malattie rare.

L’iniziativa del Consiglio e del consigliere Lauria

L’iniziativa nasce da un ordine del giorno approvato nei mesi scorsi dal Consiglio della Circoscrizione 7, su proposta del consigliere Francesco Paolo Lauria. L’obiettivo è duplice: sensibilizzare la cittadinanza sulle patologie spesso poco conosciute e supportare il progresso della ricerca scientifica, con l’auspicio di nuovi farmaci e terapie efficaci.

Una rete simbolica di panchine contro le ingiustizie e le malattie

La nuova panchina si aggiunge alle due già collocate in passato dalla Circoscrizione 7: una dedicata alla denuncia delle morti bianche sul lavoro e l’altra al contrasto della violenza di genere. Ogni installazione vuole essere un segno concreto di attenzione verso temi sociali e sanitari rilevanti, trasformando gli spazi pubblici in strumenti di memoria e sensibilizzazione.

All'inaugurazione prenderanno parte anche il presidente del centro civico, Luca Deri, e il coordinatore alla Sanità, Ernesto Ausilio.