Silvia Mezzanotte canta Mina, un intenso recital che rende omaggio alla più grande interprete della musica italiana

Lunedì 23 febbraio al Teatro Alfieri, Silvia Mezzanotte porta in scena il suo recital in cui canta Mina, rendendo omaggio alla più grande interprete della musica italiana.

"Con talento, intelligenza e coraggio – racconta Silvia Mezzanotte – Mina ha saputo ispirare intere generazioni di donne. Oggi mi sento pronta a raccontarla attraverso la mia maturità, voce e anima. Ma non basta la voce... per cantare Mina servono lacrime, sudore, ironia, cadute e risalite. Serve esperienza, quella che solo la vita ti può dare".

Sul palco insieme a Silvia Mezzanotte ci sarà l’ensemble Le Muse, composto da nove talentuose musiciste, diretto dal Maestro Andrea Albertini, per un concerto elegante e potente dove musica e parole si intrecciano in un viaggio evocativo tra ricordi, emozioni e identità al femminile. Lo spettacolo è una produzione del Teatro Verd Montecatini.