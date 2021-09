M5S e Verdi in Circoscrizione 2 con il "comunista" Bossuto: "Progetto innovativo"

"Questo progetto ha tante forme di innovazione: innovazione politica nella nella coalizione, innovazione su come portiamo avanti la campagna elettorale e sul programma, che vuole rimettere al centro questa area della città. In questo territorio sorgeranno punti di eccellenza". Così queste parole la sindaca Chiara Appendino ha presentato i candidati e la coalizione M5S- Europa Verde Ecologista per la Circoscrizione 2, a sostegno del candidato presidente Juri Bossuto. Un nome noto, in città e soprattutto nella zona sud di Torino, tanto da aver già ricoperto questa carica circa 15 anni fa. All'epoca apparteneva alla sinistra radicale torinese, che viene definita comunista.

Bossuto: "Appendino ha portato ossigeno a Torino"

"È bello vedere - ha sottolineato Bossuto - che qualcosa cambia in questa Torino, che sembrava statica. Appendino e i Verdi hanno pensato di reagire e creare una nuova coalizione: Chiara ha messo energia nel rispondere a questa città, portando tanto ossigeno". Il candidato Presidente ha poi puntato il dito con la giunta uscente del centrosinistra guidata da Luisa Bernardini, accusata di aver svolto solo il ruolo di "passacarte", usando come "grande capro espiatorio Comune e opposizione".

Fiore: "Scelte ambientali di Appendino meglio di quelle del csx"

"Bisogna dare atto - ha sottolineato il capolista in Circoscrizione 2 Antonio Fiore di Europa Verde Ecologista - che le scelte fatte da Appendino nel suo mandato in tema ambientale sono meglio di quelle fatte dal centrosinistra negli ultimi 20 anni: a Torino ci sono più piste ciclabili e più alberi".