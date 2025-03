Tre auto coinvolte in un maxi incidente all'incrocio

Un incidente stradale si è verificato questa mattina, mercoledì 12 marzo 2025, poco prima delle 8 all'incrocio tra via Sagra di San Michele e via Fattori, in zona Pozzo Strada.

Tre auto sono rimaste coinvolte nell'impatto: due Fiat Panda e una Toyota. Fortunatamente, non si sono registrati feriti ma i veicoli hanno subito danni significativi. L'incidente ha causato disagi alla circolazione in zona, con rallentamenti e code, fino alla rimozione dei mezzi.

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle autorità, che stanno cercando di accertare le cause esatte dello scontro. La foto è stata scattata da Davide, un residente.