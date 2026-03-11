Referendum sulla Giustizia, confronto tra le ragioni del SI e del No a Moncalieri

Si avvicina la data del Referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo e per aiutare i cittadini ad avere le idee più chiare, a Moncalieri è stato organizzato un momento di confronto e dibattito.

“Perché Sì, Perché No” è una serata di informazione sul merito del quesito referendario: l'appuntamento è giovedì 12 marzo, dalle ore 20.30, in Famija Moncalereisa, in via Alfieri 40.

A spiegare le ragioni del SI sarà Roberto Capra, avvocato e presidente della Camera Penale Vittorio Chiusano di Torino. A difendere invece le ragioni del NO sarà Mauro Mollo, magistrato del tribunale di Torino. A moderare il dibattito sarà il sindaco di Moncalieri Paolo Montagna.