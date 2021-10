Toto-giunta per Lo Russo: Foglietta vicesindaco, dentro anche Carretta e Lavolta

"Chi sarà nominato assessore riceverà una chiamata diretta da Stefano tra venerdì e ". Sono ore di fibrillazione nel centrosinistra, dopo l'elezione a sindaco di Stefano Lo Russo. L'esponente del Pd ha detto, e più volte ribadito, che lunedì annuncerà la sua giunta. E sono quindi in corso da ieri incontri e meeting telefonici.

Per Enzo Lavolta lo sport

Il neo sindaco questa mattina è entrato a Palazzo Civico poco dopo le 11, borsa porta documenti blu alla mano. Per sua stessa ammissione è andato a prendere alcuni documenti lasciati in ufficio. Poco prima dalle 12 è uscito però dal Comune Enzo Lavolta, che si vocifera potrebbe rientrare nell'esecutivo. Dopo l'ambiente con Fassino, sua potrebbe essere la delega allo sport, considerata più interessante alla luce del fatto che per i prossimi 5 anni Torino sarà sotto i riflettori del tennis mondiale con le Atp Finals.

A Mimmo Carretta i trasporti, Foglietta vicesindaco

Sicuro di un posto in giunta, anche se come Lavolta ha deciso di non candidarsi, il segretario metropolitano dem Mimmo Carretta: per lui potrebbero aprirsi le porte dall'assessorato ai trasporti. E rimanendo nell'ambito del Partito Democratico entrerà quasi sicuramente Chiara Foglietta, la consigliera più votata di Torino. È il record di preferenze potrebbe valergli la poltrona da vicesindaca, con il beneplacito di altre forze della coalizione, oltre all'assessorato all'Innovazione o Cultura. Tra le più votate anche Gianna Pentenero, che può aspirare ad essere anche lei il braccio destro di Lo Russo, insieme ad una delega innovativa come il Pnrr.

Rosatelli di Sinistra Ecologista alle politiche giovanili e lavoro

Allargando lo sguardo alla coalizione Jacopo Rosatelli di Sinistra Ecologista potrebbe ottenere un assessorato alla casa, politiche giovanili e lavoro. Alice Ravinale diventerebbe così capogruppo ed in Sala Rossa rientrerebbe la giovane Fridays Sara Diena.

Francesco Tresso all'ambiente e transizione ecologica

Per il consigliere più votato alle Amministrative Francesco Tresso, esponente di Torino Domani, potrebbero aprirsi le porte di un assessorato rinnovato come ambiente e transizione ecologica.

Paolo Chiavarino di Lo Russo sindaco ai Civich e Sicurezza

Alla luce del risultato elettorale dovrebbe ottenere due incarichi la lista civica Lo Russo sindaco. Il più votato Paolo Chiavarino potrebbe essere assessore alla sicurezza e ai vigili urbani, mentre Elena Apollonio ambirebbe alla Presidenza del Consiglio. In lizza per questo incarico, che sul tavolo delle trattative ha lo stesso peso di un assessorato, i dem Nadia Conticelli e Claudio Cerrato. Se "saltasse" l'incarico della Apollonio, potrebbe liberarsi una casella che andrebbe a Carola Messina come assessore all'istruzione o alla cultura. Carlotta Salerno (Moderati) per commercio e turismo

All'ultima gamba della coalizione, i Moderati, potrebbe andare l'assessorato al commercio e turismo guidato da Carlotta Salerno.

A Lo Russo la scelta degli assessori all'Urbanistica e bilancio