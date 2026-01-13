Riforma della giustizia, il dibattito arriva nelle periferie

La riforma della giustizia e il referendum saranno al centro dell’incontro pubblico “Il ‘Sì’ che serve. Perché la riforma della Giustizia è utile a tutti”, in programma venerdì 16 gennaio 2026 alle 20 presso il Centro d'incontro I Gladioli (via dei Gladioli 29), in Circoscrizione 5.

L’iniziativa nasce dalla volontà di portare un tema di rilevanza nazionale direttamente nei quartieri della periferia torinese, favorendo un confronto aperto e accessibile ai cittadini. In particolare, l’evento si inserisce nell’impegno istituzionale di Antonio Cuzzilla, vicepresidente della Circoscrizione 5, volto a valorizzare il territorio e a promuovere momenti di partecipazione e approfondimento su questioni centrali per la vita democratica del Paese.

"La giustizia non può essere un tema lontano dai cittadini - spiegano gli organizzatori -. Portare il dibattito nelle periferie significa restituire centralità ai territori e offrire strumenti di conoscenza e confronto a tutta la comunità".

Nel corso della serata interverranno rappresentanti istituzionali, esponenti politici e professionisti del settore giuridico: Roberto Rosso (Vicepresidente Gruppo Forza Italia Senato), Paolo Greco Lucchina (Vice Segretario Nazionale UDC), Marco Fontana (Segretario cittadino Forza Italia Torino), Rocco Perri (Segretario Circoscrizionale 5), Antonio Cuzzilla (Vicepresidente Circoscrizione 5 Torino), Simona Borrelli (Capogruppo Forza Italia Circoscrizione 5 Torino), gli avvocati penalisti Beatrice Rinaudo e Giulio Calosso, e Gustavo Gili, Consigliere della Cassa Nazionale del Notariato e presidente di Notartel Spa.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza e si propone come un momento di dialogo e confronto sul futuro della giustizia e sul referendum, con particolare attenzione alle ricadute concrete sui territori. Ingresso libero.