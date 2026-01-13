L’Europa in Comune: incontro con amministratori e territori sulle priorità del 2026

Avvicinare l’Unione europea ai territori, rafforzare il dialogo con gli amministratori locali e programmare insieme le attività future: sono questi gli obiettivi dell’incontro “L’Europa in Comune”, promosso dal centro Europe Direct della Città metropolitana di Torino, in collaborazione con Europe Direct Cuneo e Vercelli, in programma lunedì 19 gennaio, dalle 15 alle 17, nella sala panoramica al 15° piano della sede di Corso Inghilterra 7, a Torino.

L’iniziativa è rivolta ai Consiglieri EU Local Councillors (EULC) e ai Comuni della rete Antenna Europa e rappresenta un momento di confronto e lavoro condiviso sulle principali sfide che interessano i territori e sulle opportunità offerte dalle politiche europee. Sarà inoltre un momento di condivisione, programmazione e pianificazione delle attività future, al fine di meglio allineare le nostre strategie e massimizzare l'impatto delle nostre iniziative sul territorio.

Ad aprire i lavori sarà Jacopo Suppo, vicesindaco della Città metropolitana di Torino, che sottolinea il valore strategico dell’iniziativa: "Rafforzare il dialogo tra Unione europea e amministrazioni locali significa rendere l’Europa più concreta e vicina alle persone. I Comuni sono il primo punto di contatto tra le politiche europee e la vita quotidiana dei cittadini, ed è da qui che passa la sfida di un’Europa più comprensibile, partecipata e capace di rispondere ai bisogni reali dei territori», dichiara Suppo. "“L’Europa in Comune” è un’occasione preziosa per condividere priorità, strumenti e visioni, e per programmare insieme le attività del 2026".

All’incontro interverranno anche Claudia Colla, della Rappresentanza della Commissione europea in Italia e Francesco Costamagna, professore di Diritto dell’Unione europea all’Università di Torino,

La partecipazione è gratuita, previa registrazione al link https://bit.ly/EUROPA_IN_COMUNE