 / Attualità

Attualità | 13 gennaio 2026, 11:07

L’Europa in Comune: incontro con amministratori e territori sulle priorità del 2026

L'evento in programma lunedì 19 gennaio, nella sala panoramica al 15° piano della sede di Città metropolitana

La locandina dell'evento in programma il 19 gennaio

La locandina dell'evento in programma il 19 gennaio

Avvicinare l’Unione europea ai territori, rafforzare il dialogo con gli amministratori locali e programmare insieme le attività future: sono questi gli obiettivi dell’incontro “L’Europa in Comune”, promosso dal centro Europe Direct della Città metropolitana di Torino, in collaborazione con Europe Direct Cuneo e Vercelli, in programma lunedì 19 gennaio, dalle 15 alle 17, nella sala panoramica al 15° piano della sede di Corso Inghilterra 7, a Torino.

L’iniziativa è rivolta ai Consiglieri EU Local Councillors (EULC) e ai Comuni della rete Antenna Europa e rappresenta un momento di confronto e lavoro condiviso sulle principali sfide che interessano i territori e sulle opportunità offerte dalle politiche europee. Sarà inoltre un momento di condivisione, programmazione e pianificazione delle attività future, al fine di meglio allineare le nostre strategie e massimizzare l'impatto delle nostre iniziative sul territorio.

Ad aprire i lavori sarà Jacopo Suppo, vicesindaco della Città metropolitana di Torino, che sottolinea il valore strategico dell’iniziativa: "Rafforzare il dialogo tra Unione europea e amministrazioni locali significa rendere l’Europa più concreta e vicina alle persone. I Comuni sono il primo punto di contatto tra le politiche europee e la vita quotidiana dei cittadini, ed è da qui che passa la sfida di un’Europa più comprensibile, partecipata e capace di rispondere ai bisogni reali dei territori», dichiara Suppo. "“L’Europa in Comune” è un’occasione preziosa per condividere priorità, strumenti e visioni, e per programmare insieme le attività del 2026".

All’incontro interverranno anche Claudia Colla, della Rappresentanza della Commissione europea in Italia e Francesco Costamagna, professore di Diritto dell’Unione europea all’Università di Torino,

La partecipazione è gratuita, previa registrazione al link https://bit.ly/EUROPA_IN_COMUNE 

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium