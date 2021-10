Stefano Lo Russo nuovo sindaco di Torino: "Dedico la vittoria a don Aldo Rabino". La giunta il 25 ottobre [FOTO]

"Voglio dedicare la vittoria a un maestro e un padre: don Aldo Rabino. Vorrei che fosse con noi oggi a festeggiare: sono certo che da lassù ci guarda ed è contento per noi". Il neosindaco di Torino Stefano Lo Russo ha voluto ringraziare il cappellano del Toro, suo mentore, nel discorso post vittoria alle Comunali al comitato di corso Lione. Il candidato sindaco del centrosinistra si è imposto sullo sfidante del centrodestra per 59,23% a 40,77%.

"Erano tantissimi anni che il centrosinistra - ha poi aggiunto Lo Russo - non era così unito: abbiamo lavorato queste settimane per dare corpo a questo progetto. La responsabilità è grande perché dobbiamo fare ripartire Torino. Io mi candido ad essere il sindaco anche di chi non ha votato, di chi non mi ha votato e di ha preferito Paolo Damilano: il mio primo compito è fare mie le istanze di chi non mi ha sostenuto".