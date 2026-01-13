Politiche sociali, nel 2026 risorse confermate

“Per il 2026 siamo riusciti a confermare nel bilancio previsionale le risorse dello scorso anno per le politiche sociali: il welfare non avrà tagli o riduzioni, sono anzi confermate le integrazioni volute negli ultimi anni, con la sostanziale conferma della spesa storica su tutte le partite”: lo ha annunciato l’assessore Maurizio Marrone nella seduta della quarta Commissione, presieduta da Daniele Valle, che si è riunita per l’esame del Documento di programmazione economico-finanziaria (Defr) e del Bilancio di previsione 2026-2028 in tema di politiche sociali e integrazione socio-sanitaria.

Marrone ha precisato che “gli incrementi maturati negli ultimi anni per i progetti “Vita indipendente”, per il sostegno alle mamme e l’invecchiamento attivo sono rinnovati. Si tratta di un bilancio conservativo, ma non significa che il welfare regionale sia immobile: c’è infatti un incremento progressivo dell’utilizzo dei fondi europei, soprattutto del Fondo Sociale europeo, che attraverso la riprogrammazione regionale vanno a finanziare i nuovi investimenti.

Sono intervenuti Monica Canalis, Sandra Pentenero (Pd), Alice Ravinale, Valentina Cera, Giulia Marro (Avs), Silvio Magliano (Lista Cirio) e Sarah Disabato (M5s).