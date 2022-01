Ufficiale, le mascherine Ffp2 costeranno meno di un euro

Costeranno meno di un euro le mascherine Ffp2: c'è il 'sì' ufficiale a calmierare il prezzo dei dispositivi di sicurezza, come contenuto nell'ultimo decreto anti Covid.



Nello specifico, le mascherine costeranno non più di 75 centesimi l'una. Il prezzo vero e proprio sarà fissato a seguito di un accorto tra la struttura commissariale capitanata dal generale Figliuolo e le associazioni di categoria del mondo farmaceutico.

Proprio l'ultimo decreto 'natalizio' promosso dal Governo italiano ha reso le mascherine Ffp2 necessarie per poter acceder a treni e aerei, mezzi pubblici, cinema, teatri e stadi.

"Federfarma ha accolto l’invito del Commissario straordinario Figliuolo a praticare un prezzo massimo di vendita delle mascherine FFP2 pari a 0,75 euro", viene fatto sapere con una nota ufficiale. "Federfarma intende così agevolare l’accesso della maggior parte di persone possibile ad un presidio di protezione individuale che, alla luce delle nuove norme varate dal Governo, riveste un’importanza fondamentale per poter continuare a svolgere le normali attività quotidiane".

L’adesione da parte delle farmacie è su base volontaria. “Auspico una massiccia adesione, da parte dei colleghi, al protocollo d’intesa e li ringrazio per essersi resi sempre disponibili alle richieste delle Istituzioni nell’interesse della collettività, confermando il ruolo della farmacia quale primo presidio sanitario di prossimità integrato nel SSN”, ha dichiarato il Presidente di Federfarma Marco Cossolo. “Aderire al prezzo massimo di vendita concordato per le mascherine FFP2 è un ulteriore servizio che rientra appieno nell’evoluzione del nuovo modello di farmacia”.