Circoscrizione 1: approvato l'odg contro la violenza sulle donne

Approvato l'ODG presentato dalla Consiglieria di Europa Verde-Verdi Tiziana Mossa sulla violenza contro le donne.

"Non è solo una questione di numeri, di statistiche che pure sono agghiaccianti nel descrivere l'impatto dei femminicidi nel nostro paese. Non è nemmeno una questione di genere, ma certamente non possiamo fare finta di nulla di fronte agli episodi di violenza che vedono le donne come vittime sistematiche di atrocità che discendono direttamente dal genere".

Che senso ha che un consiglio di circoscrizione si occupi di un tema come questo?

"Possiamo fare poco o tanto, dipende da noi quando prendiamo coscienza che, accanto alle iniziative importanti e alte, ogni singolo piccolo gesto può smuovere le coscienze, far maturare consapevolezze e mettere al centro delle relazioni il rispetto per l'altro. Immaginiamo come sarebbe tutto più bello e utile se le donne potessero guardare i loro mariti e compagni, amici e conoscenti, solo con gli occhi dell'amore, della simpatia, della comunanza. Ancora di più verso i figli e le figlie, che meritano esempi e insegnamenti coerenti."



"Se sulla strada una panchina colorata di rosso servirà a riposare chi passa e a lasciare un pensiero a chi ha patito e subito sarà anche merito delle consigliere e consiglieri che hanno votato a favore, proprio per questo desidero ringraziare la Presidente e tutto il Consiglio di circoscrizione1 per l'approvazione del mio ODG su un tema che non ha colori politici e che unisce tutti " conclude la consigliera di Europa Verde-Verdi Tiziana Mossa.