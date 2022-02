Chieri, durante i lavori in via Tana riaffiora la Chiesa di Sant'Andrea progettata dallo Juvarra

Incredibile scoperta storica a Chieri, dove da un cantiere di lavori stradali sono emersi i resti di un'antica chiesa progettata da Filippo Juvarra.

Il ritrovamento è stato fatto nell’area occupata dall’edificio della ex scuola di via Tana (la scuola Angelo Mosso), dove è in corso il cantiere per la realizzazione di un ampio parco già denominato "PATCH-PArcoTessileCHierese", un’area verde che collegherà il Parco dell’area Caselli con il Parco Tepice del Pellegrino.

Durante i lavori di scavo sono emersi tratti di muratura, riconducibili alla Chiesa di Sant’Andrea, capolavoro progettato da Filippo Juvarra tra il 1728 ed il 1733, e distrutto in età napoleonica.

Il progetto del parco urbano, infatti, già prevedeva la piantumazione di alberi e siepi per richiamare l’impronta della chiesa juvarriana. "Si tratta di una scoperta storica molto importante - commentano le assessore all’Urbanistica e ai Lavori pubblici Flavia Bianchi e alla Cultura Antonella Giordano - Il ritrovamento di quello che fu un gioiello barocco conferma la bontà della scelta della nostra amministrazione, ovvero di non destinare quell’area alla realizzazione di nuovi alloggi (una cinquantina quelli previsti), ma di procedere alla demolizione dell’ex scuola, dismessa nella seconda metà degli anni Duemila, per realizzare un parco urbano. Con la Variante urbanistica 35, poi, l’area è stata destinata esclusivamente a servizi, riqualificandola a verde, ed il progetto ha ottenuto un finanziamento di 320mila euro della Compagnia di San Paolo. Ora valuteremo come valorizzare questa scoperta, sia sotto il profilo del dibattito culturale sia per rendere più bello il parco che sorgerà in questa zona di Chieri".