Moncalieri 'apre la strada' al testamento biologico: accordo con la Cellula Coscioni

Dopo il successo della prima edizione del Festival dei Diritti, il Comune di Moncalieri rafforza il suo impegno sui temi della libertà e dell'autodeterminazione, avviando una nuova collaborazione con la Cellula Coscioni Torino.

L’iniziativa si concretizza nella realizzazione di un pieghevole informativo sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), che raccoglie le informazioni essenziali per permettere ai cittadini di redigere e depositare il cosiddetto testamento biologico.

Pieghevole diffuso in uffici comunali e luoghi della città

Il materiale è in distribuzione presso gli uffici comunali e in punti strategici della città, come i centri anziani, biblioteca, punti giovani e altri, con l’obiettivo di garantire a tutti l’accesso a informazioni chiare e aggiornate su uno strumento fondamentale per la tutela della propria volontà in ambito sanitario.

L’iniziativa sottolinea la volontà politica dell’Amministrazione di prendere una posizione chiara e concreta in favore dei diritti delle persone, in collaborazione con chi opera per la tutela delle libertà civili e il rispetto delle scelte individuali.

Borello: "A tutela dei diritti delle persone"

"Siamo molto felici della collaborazione con la Cellula Coscioni Torino, con cui abbiamo realizzato tre interessanti e utili serate che hanno permesso ai nostri cittadini di conoscere meglio i propri diritti. Quando si parla di scelte di fine vita abbiamo ancora profonde azioni da rivendicare, ma siamo anche consapevoli di avere uno strumento a portata di mano. Le DAT sono la risposta ancora poco conosciuta a quella libertà di scelta di cui abbiamo diritto e si possono stilare presso i nostri uffici comunali con facilità. Le informazioni sono sul sito istituzionale e grazie a questa nuova iniziativa saranno diffuse in modo molto più efficace a tutta la cittadinanza", ha dichiarato l’Assessora ai Diritti Civili Alessandra Borello.

“Le Disposizioni Anticipate di Trattamento sono uno strumento fondamentale per affermare il diritto all’autodeterminazione. Ringraziamo il Sindaco Paolo Montagna, l'Assessora con delega ai diritti civili Alessandra Borello, e tutta l’Amministrazione, per averci concesso uno spazio all’interno del pieghevole utile ad informare i cittadini di Moncalieri sul tema del testamento biologico. Questo ci aiuta a sensibilizzare e rendere più consapevoli i cittadini su un tema così importante per la libertà di scelta di ognuno e sulle attività che la Cellula Coscioni Torino porta avanti.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nella promozione dei diritti civili e dell’autodeterminazione, confermando Moncalieri come un Comune attento ai bisogni dei suoi cittadini e impegnato nella diffusione di una cultura dei diritti e delle libertà personali", dichiarano Davide Di Mauro e Lidia Sessa, coordinatori della Cellula Coscioni Torino.

Al lavoro per una seconda edizione del Festival dei diritti

"L’obiettivo che ci poniamo è dare continuità a una sinergia con le amministrazioni locali, di cui Moncalieri si è di fatto reso capofila, per informare su temi cruciali per la libertà di scelta dei cittadini. Un passo importante per garantire che ogni persona sia consapevole e informata sui propri diritti. Siamo già al lavoro per la seconda edizione del Festival dei diritti per il quale abbiamo l’ambizione che possa diventare una manifestazione a livello metropolitano”, hanno concluso Di Mauro e Sessa.