Online bando miglioramento tecnologico imprese di riparazione di mezzi di trasporto sostenibili

La Regione Piemonte, con la Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2021, ha integrato per l’importo di euro 1.135.000 la dotazione finanziaria del Fondo Unico dell’Artigianato - Misura “Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l’ammodernamento e innovazione dei processi produttivi”, individuando come prioritari e strategici delle politiche regionali gli investimenti innovativi e il miglioramento tecnologico delle imprese artigiane nel comparto dell’autoriparazione, volti all’uso e alla manutenzione dei mezzi di trasporto sostenibili.

La diffusione delle nuove tecnologie di trazione e di connessione dati richiederà infatti competenze e attrezzature diverse, rispetto alle attuali, per poter intervenire sulle nuove motorizzazioni (elettrico, ibrido ed idrogeno) e su mezzi di trasporto sempre più interconnessi.

Con questa specifica operazione, sperimentale fino al 31 dicembre 2023, la Regione Piemonte vuole pertanto incentivare la realizzazione di piani di miglioramento tecnologico, attraverso l’acquisto di nuove attrezzature/strumentazioni e l’acquisizione di nuove competenze specifiche, come piani di formazione e misure di sicurezza. Il bando per partecipare alla misura è naturalmente disponibile sul sito della Regione Piemonte e su quello di Finpiemonte.

Con questo ulteriore incentivo – commenta l’Assessore alle Attività Produttive Andrea Tronzano - vi sarà l’opportunità per le imprese artigiane di rispondere con tempestività alle esigenze di rinnovamento e ammodernamento che il settore della riparazione dei mezzi di trasporto sostenibili richiede, riqualificando al contempo un comparto di eccellenza del nostro sistema produttivo regionale”.