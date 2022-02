Sanità, Icardi: "Il Covid è costato al Piemonte più di un miliardo di euro" [VIDEO]

Sanità. Questo il tema della puntata di QUARTA PARETE, andata eccezionalmente in onda ieri sera sui nostri quotidiani Targatocn e LavocediAlba e sulle relative pagine Facebook.

Ospite della trasmissione l'assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi, che ha risposto alle domande della giornalista Barbara Simonelli.

Covid, due anni di pandemia ma non solo. Sanità territoriale, green pass, investimenti, nuovi ospedali, liste di attesa. Si è parlato di questo durante la trasmissione. RIVEDILA QUI SOTTO:





Ed è emerso l'enorme costo pagato dalla Sanità piemontese in questi due anni: Così l'assessore Icardi: "I costi del Covid, per il Piemonte, superano il miliardo di euro. Si tratta di finanziamenti per varie voci. Ma fatta la somma, arriviamo a quella cifra, per la maggior parte non ancora ristorata". E ha concluso: "I tagli alla Sanità costano di più rispetto a quello che si risparmia. Le risorse investite in questo ambito sono un investimento, se spese bene".