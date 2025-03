Ivrea, un gruppo di rom aggredisce troupe televisiva: momenti di tensione

Momenti di tensione e paura nella giornata di ieri, domenica 23 marzo, a Ivrea, dove una troupe del programma televisivo 'Fuori del coro' di Rete 4 è stata minacciata e aggredita nel corso di un servizio sui rom effettuato nella frazione San Giovanni.

Aggrediti e costretti alla fuga

I giornalisti stavano riprendendo alcune villette, la cui costruzione è ritenuta abusiva, ma quando l'inviata Delia Mauro ha iniziato a raccontare la vicenda, lei e la troupe sono stati costretti a scappare, dopo che uno dei rom ha cercato di strappare la telecamera all'operatore. Ne è seguito un inseguimento e attimi di paura, prima che l'arrivo dei carabinieri riuscisse a riportare la calma.

I carabinieri riportano la calma

Non si sono per fortuna registrati feriti, ma la situazione, ma per i giornalisti di Rete 4 non è stato certo un pomeriggio da ricordare. Il servizio verrà mandato in onda nella puntata di mercoledì 26 marzo, nel corso del programma condotto da Mario Giordano.