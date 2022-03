Conviene comprare un personal computer usato?

Molte delle operazioni che un tempo si gestivano con un personal computer possono oggi essere svolte con device portatili, come smartphone e tablet. In effetti l'utilizzo dei tablet ha molti vantaggi: è versatile, economico ed estremamente trasportabile. Per questo motivo i tablet oggi hanno messo in ombra i personal computer, che però hanno ancora ragione di esistere anche per un utilizzo domestico.

Perché ha ancora senso avere un PC in casa

Se all’apparenza con un tablet si può fare qualsiasi cosa, nella pratica questo non è sempre vero. Molti programmi compatibili con i PC ora si trovano anche su tablet, ma non sono uguali. Infatti le applicazioni che girano su un tablet devono necessariamente adattarsi alla minore potenza hardware e le prestazioni ne risentono. Per fare un esempio, Excel su PC e su tablet è apparentemente uguale, ma nell’utilizzo poi si rivela pieno di differenze che possono inficiare i lavori più complessi. Anche i programmi per le videoconferenze soffrono di qualche limite, infatti gli schermi ridotti dei tablet non permettono sempre di sfruttare al meglio le call. Ecco perché rimane la necessità di utilizzare un PC per tutti coloro che usano programmi che non hanno la versione per tablet o che richiedono prestazioni hardware spinte. E' il caso di chi deve lavorare con programmi di elaborazione statistica, CAD e programmi di videografica e grafica di alto livello. In questo caso devono necessariamente affidarsi ancora ad un PC.

I vantaggi di un computer nuovo

L'acquisto di un PC nuovo garantisce una serie di vantaggi per chi deve farne un uso professionale (e per gli amanti del gaming). Un PC nuovo garantisce prestazioni elevate, grazie a abbondante RAM, schede grafiche più potenti e anche tecnologie più orientate al risparmio energetico, che pesano meno sul costo dell'elettricità. Un altro vantaggio dell'acquisto di un PC nuovo è che sarà certamente compatibile con tutti i nuovi programmi, giochi, sistemi di connettività, app, software e hardware di ultima generazione. In questo modo si avrà la certezza che la tecnologia non sarà immediatamente sostituita da modelli più recenti nel breve periodo. Un PC nuovo può essere acquistato in negozio oppure online, approfittando anche delle frequenti offerte. Nel caso di un computer nuovo molto potente, potrebbe trattarsi anche di una spesa importante: per questo motivo molti valutano di attivare un piccolo finanziamento (per valutare il reale costo finale delle rate TAN e TAEG potete utilizzare un calcolatore come CalcolarePrestito.com). Un altro importante vantaggio dei PC nuovi che vengono acquistati presso negozi ufficiali, è che potrete godere di garanzie estendibili che eliminano i rischi in caso di problemi.

Quando scegliere un PC usato?

Considerato il prezzo di un PC nuovo è giusto chiedersi se sia possibile risparmiare attraverso l’acquisto di un PC usato. La risposta dipende dal tipo di utilizzo che bisogna farne, lo svantaggio di un PC usato rispetto ad uno nuovo infatti è dovuto all'hardware che potrebbe essere meno potente. Il modo migliore per acquistare un PC usato è quello di cercarne uno che abbia al massimo 3 anni dall’uscita sul mercato, in modo che abbia un hardware ancora attuale. L'acquisto di un usato può essere la soluzione per avere un prodotto potente ed economico. Un pc usato permette un risparmio anche del 60% rispetto allo stesso PC nuovo, senza perdere potenza di calcolo. Se si sceglie un PC ricondizionato inoltre, si manterranno le licenze dei software presenti come Windows Office e in più si avrà una garanzia che può arrivare anche a 12 mesi o più (a seconda del rivenditore). Il ricondizionato è un tipo di usato riportato allo stato ottimale di funzionamento ed estetica dallo stesso rivenditore che garantisce un prodotto pienamente funzionante (ci sono diversi gradi di rimessa a nuovo che fanno variare il prezzo finale). Infine c'è anche un vantaggio ecologico: chi cerca di essere attento alle dinamiche ambientali, non può esimersi dal riflettere sul grande spreco e inquinamento che comportano le nuove tecnologie, tanto che ormai si evidenzia che il mondo IT non è pienamente sostenibile. L’usato è la scelta più ecologica.

Dove acquistare un PC usato

Un PC usato può essere acquistato tramite annunci privati o attraverso siti specializzati. Attraverso gli annunci tra privati, il risparmio economico è più elevato ma lo è anche il rischio di incorrere in prodotti inaffidabili o diversi da quanto promesso. È un buon modo di fare acquisti se si hanno le competenze necessarie per capire eventuali problemi della macchina. Se non si dispone di tali competenze competenze, è preferibile scegliere un PC usato da un sito professionale o da un negozio di rivendita usato ricondizionato. L'acquisto presso un negozio è vantaggioso perché garantito, ma anche perché si può disporre di assistenza e di supporto per la scelta del prodotto più adatto alle proprie esigenze. In conclusione, se necessitate di un PC, rivolgersi al vastissimo mondo dell’usato tecnologico può permettervi di ottenere il prodotto che cercate ad un prezzo molto vantaggioso.