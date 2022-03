“Una stanza tutta per Virginia” al Monastero della Stella di Saluzzo

“Una stanza tutta per Virginia” è il titolo dello spettacolo teatrale che andrà in scena domenica 6 marzo alle 16,30 al Monastero della Stella (in piazzetta Trinità 4/a – Saluzzo).

È il secondo evento in programma nella rassegna “Bottega teatrale dal 1900”, sotto la direzione artistica della saluzzese Annachiara Busso in collaborazione con il “Teatro del Poi” di Bra, il patrocinio del Comune di Saluzzo e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

La protagonista è Vittoria Morino giovane e talentuosa ballerina, attrice e poeta che veste i panni della scrittrice ed attivista del ‘900 Virginia Woolf, nello spettacolo teatrale scritto e diretto da se stessa. Virginia Woolf, scrittrice, saggista e attivista inglese, pioniera dei diritti femminili (nata a Londra nel 1882 e morta a Rodmell nel 1941) scriveva «Chi potrà mai misurare il fervore e la violenza di un poeta quando questo si trova prigioniero e intrappolato nel corpo di una donna».

Considerata come una delle principali figure della letteratura del XX secolo, attivamente impegnata nella lotta per la parità di diritti tra i sessi, fu, assieme al marito, militante del fabianesimo. Nel periodo fra le due guerre fu componente del Bloomsbury Group e figura di rilievo nell'ambiente letterario londinese.

La pièce a lei dedicata riprende il titolo del suo saggio “Una stanza tutta per sé”. Vittoria Morino dà vita alla scrittrice in una sorta di “stanza deliri in cui ritroviamo la scrittrice intenta a scrivere un nuovo romanzo ricordando, tra un aneddoto e l’altro, le sue giornate, per poi piombare in uno dei suoi più grandi terrori quello della la guerra.

L’ingresso è libero con green pass rafforzato e mascherina FFP2. Prenotazioni sul sito monasterodellastella.it/prenotazioni o al numero 0175-291445 della segreteria della Fondazione CrSaluzzo.