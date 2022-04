Chieri: durante il Consiglio le impediscono di mostrare la bandiera ucraina, oggi in centinaia davanti al Municipio al fianco di Rachele Sacco

"Oggi pomeriggio davanti al municipio di Chieri, insieme ad un centinaio cittadini ucraini, profughi di guerra, donne, bambini, anche chieresi tutti uniti per respingere al mittente il brutto gesto con il quale, nell’ultimo consiglio comunale, mi è stato impedito di mostrare la bandiera dell'Ucraina" così Rachele Sacco consigliera comunale Progetto per Chieri – Salviamo l’Ospedale insieme.

"Con loro abbiamo ascoltato testimonianze della tragedia del popolo ucraino e abbiamo riflettuto sulla necessità di chiedere con forza la fine della guerra"

È stato commovente ascoltare uno dei bambini rifugiati ospitati ai Tre Re parlare del papà dal quale è stato separato e ha raccontato che non ha cibo e acqua, mentre come ogni bambino avrebbe diritto ad una infanzia serena e di gioco, non a pensieri di morte. Dobbiamo aiutare l’Ucraina a vincere e respingere i russi, impedire altre morti e violenze. Abbiamo sventolano assieme, con orgoglio e solidarietà, il nostro tricolore con il vessillo blu e giallo. Abbiamo anche parlato di accoglienza, perché a Chieri solo ieri notte alle rifugiate ospitate nell’ex albergo Tre Re è accaduto un evento sgradevole che solo grazie al mio intervento e a quello delle forze dell’ordine non è degenerato. Ma che rappresenta la situazione di insicurezza ed inadeguatezza della struttura. Intorno all’una di notte un gruppo di otto persone di sesso maschile ubriachi, ignoti, si sono presentati alle porte dell’albergo. I rappresentanti della Cooperativa e alcune donne che mi conoscono spaventate, mi hanno telefonato. Temevano che quegli uomini entrassero e le aggredissero....e poteva succedere, a loro che avevano vissuto già lo stesso terrore nel loro Paese, vorrebbero solo pace e sicurezza. Io ho chiamato subito il comandante della stazione de carabinieri di Chieri, che ha coordinato l' intervenuto mettendo in fuga i delinquenti prima che facessero del male alle donne. Ma la paura è stata tanta e questo non deve più succedere in un paese come Chieri.

L’Amministrazione al posto di vietare a me di esporre la bandiera Ucraina dovrebbe interessarsi di più alla sicurezza e al benessere dei profughi. Oltre le parole sull’accoglienza contano i fatti. Oggi erano presenti due rappresentanti del Comune, hanno ascoltato le testimonianze e il racconto diretto di quello che succede ai Tre Re. Faccio quindi appello all’amministrazione di rimanere uniti nell’accoglienza e nel garantire il benessere e la protezione dei profughi a Chieri. Io sono vicina agli Ucraini e loro mi hanno ringraziata, continuerò a sostenerli in ogni dove, in piazza come in Consiglio fino a quando non saranno di nuovo liberi e in pace. Grazie, in particolare, ai tanti che sono venuti a mostrare sostegno e solidarietà, all’associazione "Sicuri in Italia “ e alla presidente Iryna Kupchyk. Viva la fratellanza tra i popoli, no alla guerra e si alla pace. Slava Ukraïni!"