Mastroeni passa a Futuro Nazionale, nuovo ingresso nelle file di Vannacci

La consigliera Caterina Mastroeni, parte del Gruppo Misto di maggioranza in Circoscrizione 5, aderisce al partito del generale Roberto Vannacci.

“Futuro Nazionale continua il suo radicamento territoriale, intercettando le periferie torinesi abbandonate dalla mala politica. L’ingresso del consigliere Mastroeni è l’ennesimo segnale di insofferenza verso una destra omeopatica e sbiadita, che poco ha fatto per il riscatto delle nostre periferie” dichiara l’onorevole Emanuele Pozzolo, coordinatore regionale del partito.

Mastroeni è il terzo consigliere di Circoscrizione ad aderire al partito di Roberto Vannacci, dopo i due eletti nella circoscrizione 6, Enrico Scagliotti e Deborah Lamberti.

“Ringrazio Emanuele e tutto Futuro Nazionale per il caldo benvenuto, che per me è come un ritorno a casa: scelgo una destra chiara, senza ambiguità, che difenda i cittadini e i territori senza compromessi” dichiara Caterina Mastroeni.