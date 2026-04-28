Chivasso, la Giunta approva il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028

La Giunta comunale di Chivasso ha approvato il PIAO 2026-2028, Piano Integrato di Attività e Organizzazione. Il documento unico di programmazione operativa, che assorbe numerosi piani settoriali (tra i principali, quelli in materia di performance, personale, anticorruzione, lavoro agile), definisce la visione amministrativa dei prossimi anni e, come confermato dal parere favorevole del Nucleo di Valutazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, risponde pienamente ai requisiti normativi e agli standard nazionali in materia di performance, trasparenza e qualità dei servizi.

Il Piano prevede un rafforzamento significativo della struttura comunale attraverso nuove assunzioni, mobilità in entrata, percorsi di valorizzazione del personale, formazione mirata alle competenze digitali e organizzative. Queste misure, coerenti con il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, rispondono alla necessità di sostenere i servizi in un contesto di crescente domanda da parte della cittadinanza e di nuove sfide normative, digitali e organizzative.

Un capitolo centrale del PIAO riguarda la prevenzione della corruzione e la trasparenza, elementi che – come ricordato nel documento – non sono solo obblighi normativi, ma veri e propri generatori di valore pubblico. Il Piano anticorruzione 2026 recepisce le più recenti indicazioni fornite dall’ANAC con il Piano Nazionale Anticorruzione 2025 approvato il 28 gennaio 2026 e aggiorna la mappatura dei processi a rischio, introducendo misure di controllo più puntuali nei settori segnalati in tale piano nazionale e in particolare in quello dei contratti pubblici.

Recependo le recenti indicazioni contenute nelle Linee guida PIAO approvate dal Ministro per la Pubblica Amministrazione lo scorso 17 dicembre, unitamente ai manuali operativi destinati ai Ministeri, alle Regioni, ai Comuni e alle Province, il PIAO 2026-2028 contiene anche uno specifico allegato dedicato all’aggiornamento 2026 del Piano Triennale dell’Informatica 2024-2026 ove viene confermato l’impegno del Comune di Chivasso nel completamento delle azioni previste dal PNRR e dal Piano AGID: pubblicazione degli obiettivi di accessibilità, aggiornamento del Catalogo Unico dei procedimenti SUAP, migrazione al cloud, attivazione di nuovi servizi su pagoPA e App IO, ecc.

«L’approvazione del PIAO 2026-2028 – ha commentato il sindaco Claudio Castello - rappresenta un passaggio fondamentale per la nostra città. È un documento che non si limita a rispettare la normativa, ma che definisce una visione chiara: una macchina amministrativa più forte, più competente e più trasparente. Le nuove assunzioni e le mobilità ci permetteranno di rispondere meglio ai bisogni dei cittadini, mentre il rafforzamento delle misure anticorruzione e dei processi di trasparenza garantisce un’amministrazione solida, affidabile e orientata al valore pubblico. Chivasso continua a investire sulle persone, sull’innovazione e sulla qualità dei servizi: è così che si costruisce una città moderna, giusta e capace di guardare al futuro».