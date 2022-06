Città in Danza, domenica 5 giugno alle Lavanderie a Vapore di Collegno

Domenica 5 giugno si torna sul palco con #Cittàindanza edizione n. 14, l’evento organizzato dalla Danza Uisp Piemonte.

La kermesse, patrocinata dalla Regione Piemonte e dalla Città di Collegno, andrà in scena alle Lavanderie a Vapore di corso Pastrengo 51. Il concorso e la rassegna di danza coinvolgerà 300 ragazzi in rappresentanza di 20 scuole della regione, dedicata a solisti, passi a due e gruppi. Sarà la tappa in vista delle selezioni che culmineranno nel grande evento nazionale che si svolgerà il 2 luglio al teatro Alfieri di Torino.

Una bella rassegna da vedere, con le scuole che si alterneranno sul palco con spettacoli messi in scena dai ballerini più piccoli fino ai più adulti, che presenteranno performance delle diverse tecniche, passando dalla danza hip hop alla contemporanea, attraverso la classica e la modern jazz. Un parterre di giudici di alto livello assegnerà un punteggio finalizzato alla classifica finale e alle selezioni per la rassegna nazionale.

I componenti della giuria saranno: Red Fryk Hey, grande ballerina, coreografa che due anni fa scopre di essere autistica. Grintosa ed appassionata di hip hop, ha messo a disposizione la sua esperienza di danza, per sensibilizzare e far conoscere questo problema. Silvia Azzoni, è stata ospite di grandi compagnie di ballo e ha danzato con Bolle. Daniela Borghini docente di contemporanea e dal 2020 è direttrice artistica dell’Accademia di danza Professione MAS di Milano, dopo una lunga formazione iniziata a Nizza e proseguita negli Stati Uniti. Stefania Sanlorenzo ha lavorato con Liliana Cosi, Marinel Stefanescu e dal 2013 collabora con la ballerina Margherita Mana. Grandi artisti metteranno a disposizione la loro esperienza con le Masterclass, aperte a tutte le danzatrici e i danzatori per provare nuove emozioni tutte da scoprire.