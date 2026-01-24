Margherita, la regina influencer, torna a vivere a Stupinigi: una mostra, progetti e iniziative fino a luglio

Il 2026 della Palazzina di Caccia di Stupinigi sarà dedicato fino a luglio a progetti, iniziative e mostre per ricordare Margherita di Savoia, la regina influencer, nel centenario della morte. Marta Fusi, direttrice della residenza sabauda del Comune di Nichelino, l'ha ricordata parlando di "una donna meravigliosa e modernissima, molto glamour, innovatrice rispetto ai suoi tempi, capace di orientare gusti, stili e comportamenti ben oltre le mura della corte. Per questo si parla di margheritismo".

La regina influencer

Grande appassionata di arredamento, ma anche di auto, la sua visione eclettica ha ispirato molte novità, per questo la Palazzina di Caccia ha pensato di omaggiarla con una partnership con il Mauto, oltre ad attingere da collezionisti privati per realizzare una lunga serie di iniziative. E visto che amava molto il cioccolato e il buon cibo, ecco l'occasione giusta per lanciare un nuovo prodotto: la perla della Regina Margherita, che verrà presentata ufficialmente domenica 25 gennaio, con un dolce realizzato in collaborazione dalla pasticceria Pfatisch e dal Museo del Cioccolato e del Gianduia, con rievocatori storici e la possibilità di vedere un filmato storico di 40 secondi che ritrae la Regina. E sarà anche l'occasione per conoscere il profumo a lei dedicato, una rugiada floreale con margherita e tiglio, fragranze tipiche del Piemonte.

Per raccontare la sua sorprendente modernità ecco allora Margherita. Un secolo di storia, progetto trasversale che intreccia storia, costume, mobilità e gusto, sviluppato grazie alla collaborazione con il MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile, collezionisti privati e altre realtà non solo culturali, tra cui Museo del Cioccolato e del Gianduja “Choco-Story Torino” e Pfatisch.

Da marzo una mostra in collaborazione col Mauto

Cuore del programma è la mostra “Sulle strade della Regina. Alle origini dell’automobile moderna” in programma dal 5 marzo al 28 giugno 2026 nella Citroniera di Ponente, realizzata in collaborazione con il Mauto. Undici automobili originali di fine Ottocento e inizio Novecento, affiancate da nove carrozze storiche provenienti dalla prestigiosa collezione privata Nicolotti Furno, raccontano un momento di svolta: quando cavalli e motori condividono le stesse strade e il futuro comincia a prendere velocità. Un tema che riflette perfettamente la figura di Margherita, sospesa tra tradizione ed entusiasmo per l’innovazione: lei stessa aveva la patente di guida e possedeva una scuderia di tredici automobili.

Alla scoperta dell’Appartamento di Levante

Accanto alla mostra, il percorso “Le stanze di Margherita” accompagna i visitatori negli ambienti dell’Appartamento di Levante e in altri spazi della Palazzina, mettendo a confronto fotografie storiche e ambienti attuali. Ne emerge il ritratto di una Regina “interior design”, capace di rendere abitabile e personale anche una residenza monumentale. Margherita fu l’ultima sovrana ad abitare Stupinigi prima della sua trasformazione in museo: tra il 1901 e il 1919 la Palazzina divenne per lei una residenza ideale, elegante ma riservata, lontana dalla città eppure aperta al futuro. Qui introdusse nuovi comfort, sperimentò soluzioni moderne, portò il suo gusto personale e un modo diverso di abitare gli spazi reali.

In programma anche il progetto speciale “Le Perle della Regina”, un cioccolatino ideato dal Museo del Cioccolato e del Gianduja “Choco-Story Torino” e realizzato da Pfatisch: una creazione unica che celebra la regalità e la tradizione piemontese con un cuore di nocciola Piemonte IGP, avvolto da un delicato guscio di cioccolato bianco, lucido e perlaceo, che richiama le preziose collane amate dalla sovrana. Il cioccolatino sarà presentato domenica 25 gennaio in un evento di rievocazione storica e narrazione per un viaggio nel tempo e nel gusto.

Conferenze, rievocazioni storiche, iniziative per le scuole

Il racconto si amplia con il ciclo di conferenze “Margherita a Stupinigi e il suo tempo” che affronta la figura della regina attraverso temi contemporanei (moda, automobili, cucina, design), le visite guidate mensili “Margherita e Stupinigi” tra gli ambienti e le innovazioni introdotte nella palazzina, per culminare con la rievocazione storica “I giorni di Margherita”, in programma il 20 e 21 giugno 2026, evento diffuso, a cura de Le vie del tempo, che restituisce atmosfere, gesti e presenze del primo Novecento. Chiudono infine il progetto, le attività educative per le famiglie e le scuole per raccontare la storia attraverso un approccio accessibile, narrativo e intergenerazionale.