Bosconero in festa: tradizione, colori e sapori al Carnevale 2026

Bosconero, nel cuore del Canavese, è pronto a lasciarsi coinvolgere dall’energia e dalla tradizione del “Carnevale Bosconerese 2026”, uno degli eventi più sentiti e partecipati dell’anno. L’iniziativa, organizzata come da consuetudine dalla Pro Loco di Bosconero, propone un ricco calendario di appuntamenti che animeranno il paese per oltre una settimana, richiamando cittadini e visitatori di tutte le età.

L’apertura ufficiale è prevista per giovedì 12 febbraio con l’incoronazione della “Chinota”, maschera simbolo del Carnevale. Il ritrovo avverrà in piazza Martiri, da dove prenderà il via una suggestiva fiaccolata che accompagnerà il pubblico alla presentazione della Corte carnevalesca, in un’atmosfera carica di tradizione e fascino. Il momento clou dei festeggiamenti sarà sabato 14 febbraio, quando alle ore 14.30 partirà la tradizionale “Sfilata di Carnevale” per le vie del paese: maschere e musica trasformeranno Bosconero in un’esplosione di colori e allegria.

La giornata di domenica 15 febbraio sarà dedicata ai sapori della cucina popolare con la storica fagiolata. Alle ore 10.00 si terrà la Santa Messa con la benedizione dei fagioli, seguita dalle 11.30 dalla distribuzione di cotiche e fagioli. Intorno alle ore 13.00, la Pro Loco organizzerà un pranzo conviviale presso il salone “Don Manavello”, momento di incontro e condivisione per tutta la comunità. Il “Carnevale Bosconerese 2026” si concluderà venerdì 20 febbraio con la premiazione delle Maschere. A partire dalle ore 20.00 sarà possibile partecipare a un aperi-cena, seguito da una serata danzante e, allo scoccare della mezzanotte, da una ricca spaghettata offerta dalla Chinota e dal Gran Cerimoniere