Referendum giustizia, a Torino incontri con Marcoré e "Barbasophia" nella settimana del comitato Giusto dire no

Settimana ricca di eventi a Torino per il comitato piemontese “Giusto dire no”, impegnato nella campagna in vista del referendum sulla riforma Nordio del 22 e 23 marzo.

Doppio appuntamento in agenda martedì. Alle 18 alla Camera del lavoro (via Pedrotti 5), si terrà un dibattito pubblico con Giorgio Airaudo, segretario regionale della Cgil Piemonte, Maria José Fava, dell’ufficio di presidenza di Libera, il professore di filosofia e divulgatore Matteo Saudino “Barbasophia” (autore del recente saggio per i più giovani, La costituzione siamo noi) e la procuratrice di Ivrea, Gabriella Viglione. Ospite d’eccezione dell’incontro sarà l’attore e regista Neri Marcoré.

Come per l’evento inaugurale del 13 gennaio, tutti i posti disponibili sono già stati prenotati, a dimostrazione dell’interesse che il tema sta suscitando

Sempre martedì, alle 20, la coordinatrice del comitato piemontese, la giudice Flavia Panzano, sarà ospite del dibattito organizzato dal Rotary Torino Ovest e Dora.

Mercoledì alle 18, alla libreria Angolo Manzoni (via Cernaia 36) il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Cesare Parodi, insieme al sostituto procuratore generale Carlo Maria Pellicano presenteranno il loro libro, Riforma della giustizia e dintorni, in presenza del sostituto procuratore Paolo Toso, componente del comitato e autore di un contributo del volume.

Giovedì sera, alle 20.45, nella sede dell’associazione “Volere la luna” (via Trivero 16), arriverà il presidente del comitato nazionale “Giusto dire no”, il professore Enrico Grosso, per un dibattito con la giudice Giulia Locati (componente del consiglio direttivo nazionale dell’Anm), il costituzionalista Francesco Pallante e l’ex magistrato Livio Pepino.

Altri due impegni sono in agenda il 30 gennaio. Alle 18, nell’auditorium del Polo del ‘900 (via del Carmine 14), il comitato provinciale dell’Anpi Torino ha organizzato l’incontro dal titolo: “Una riforma sbagliata. Le ragioni per il No”. Parteciperanno il presidente nazionale dell’Anpi, Gianfranco Pagliarulo, la giudice del Tribunale di Torino Raffaella Bosco, il professore di diritto costituzionale Francesco Pallante e la professoressa di diritto processuale penale Serena Quattrocolo. Modererà Nino Boeti, presidente provinciale dell’Anpi.

Alle 20.45, la giudice Giulia Locati parteciperà all’incontro “Le ragioni del No” organizzato dall’associazione Acmos nell’hub culturale di via Baltea 3, in dialogo con Davide Mattiello, ex deputato e ora presidente del circolo Articolo 21 Piemonte.