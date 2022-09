Scuola, stamattina tornano in classe 505mila piemontesi: sono 8mila meno di un anno fa

Vacanze finite per i 505.110 giovani piemontesi che da questa mattina, lunedì 12 settembre, ritorneranno in classe al suono della prima campanella.

Ad aspettarli i banchi di una delle 25.430 classi delle 540 scuole statali del Piemonte, anche se in realtà c'è qualche piccola eccezione che ha portato gli studenti in aula già nei giorni scorsi. A questi numeri si aggiungono quelli degli iscritti nelle scuole paritarie, che l'anno scorso, nel 2022, erano 51.969. A fornire la fotografia del sistema scuola in Piemonte è l'Ufficio Scolastico Regionale che segnala un calo dell'1,6% degli iscritti (circa 8mila).

Sono invece 18.156, il 3,6% del totale, gli alunni con disabilità, in aumento dell'1,4% rispetto all'anno scolastico passato. Gli alunni della scuola primaria sono 158.816, 107.935 quelli delle medie e 180.368 alle superiori, dove sono 85.600 gli iscritti ai licei, 64.208 agli istituti tecnici e 30.560 ai professionali.

Per quel che riguarda gli insegnanti, nelle scuole del Piemonte sono 63.950, di cui 48.060 su posto comune e 15.890 di sostegno. I docenti immessi in ruolo sono 2.962, il 30% su posti di sostegno, e 16.648 quelli che hanno avuto la nomina di supplenza, il 36% per il sostegno. Quanto al personale Ata sono stati immessi in ruolo 763 amministrativi, tecnici e ausiliari e 1.054 hanno avuto un contratto a tempo determinato. Sono infine 491 i dirigenti scolastici di ruolo, 49 dei quali hanno una scuola in reggenza.