Nuova gestione per la palestra della scuola elementari Manzoni di corso Svizzera



Nuove modalità di gestione per la palestra della scuola primaria Manzoni di corso Svizzera: la Circoscrizione Quattro ha approvato una delibera che avvia un percorso innovativo per la concessione dell'impianto che punta a coniugare utilizzo sportivo, manutenzione degli spazi e apertura al territorio.

Un atto con cui l’Amministrazione definisce gli indirizzi per l’assegnazione della palestra in orario extrascolastico, confermando la volontà di sostenere la pratica sportiva e le attività ricreative locali in uno degli impianti più richiesti del territorio, favorendo gli interventi di riqualificazione necessari, che potranno essere realizzati dal soggetto assegnatario nell’ambito della concessione.

Il provvedimento prevede la pubblicazione di un avviso pubblico – già avviata in questi giorni – per individuare un soggetto disponibile a gestire la palestra e a farsi carico degli interventi manutentivi: una selezione che terrà conto della qualità dei progetti presentati, degli investimenti proposti, dei tempi di realizzazione e del radicamento sul territorio, con attenzione anche agli aspetti di inclusività.

L'elemento di novità introdotto rispetto alle assegnazioni tradizionali riguarda la concessione stessa, che sarà pluriennale ma che per la prima volta non sarà esclusiva: pur garantendo infatti la continuità gestionale al soggetto assegnatario, una quota di utilizzo sarà riservata direttamente alla Circoscrizione Quattro. In particolare, sono previste 4 ore settimanali, nella fascia serale, che potranno essere assegnate ad altri soggetti secondo le consuete modalità annuali.

Un'impostazione innovativa che vuole bilanciare stabilità e apertura, e che si inserisce in un quadro più ampio di valorizzazione delle strutture scolastiche come spazi aperti alla comunità, con l’obiettivo di ampliare le opportunità sportive e aggregative per i cittadini e migliorare la qualità degli ambienti a disposizione della comunità scolastica e delle associazioni.

"Sperimentare modalità amministrative inedite è sempre una sfida e abbiamo deciso di coglierla senza esitazione per supportare la circoscrizione nel percorso - afferma Carlotta Salerno, assessora alle Politiche educative, giovanili e Rigenerazione urbana della Città di Torino -. Bambine e bambini, famiglie, personale scolastico e tutto il quartiere meritano luoghi in cui esprimersi e svolgere attività. Da qui il lavoro sugli spazi scolastici, palestre comprese, che costituiscono il fulcro attorno a cui ruota tutta la comunità".

"Le palestre scolastiche sono il fulcro dello sport di base dei nostri quartieri - dichiarano il Presidente della Circoscrizione Quattro Alberto Re e il coordinatore allo Sport Andrea Roncarolo -. Di giorno sono utilizzate dalle scuole, mentre in orari pomeridiani e serali dalle associazioni sportive del territorio, garantendo così ampio accesso non solo alle bambine e ai bambini della scuola, ma anche a ragazzi, famiglie ed anziani del quartiere grazie alle molteplici offerte sportive. Siamo felici di poter utilizzare - per la prima volta in città - una previsione del Regolamento 338 sull'utilizzo delle palestre e delle attrezzature scolastiche, che potrebbe garantire alla scuola, ma anche alle associazioni e a tutto il territorio, uno spazio più bello e funzionale".

L'avviso è consultabile sulla pagina https://decentramento.comune.torino.it/circoscrizione4/trasparenza/bandi-avvisi-pubblici



