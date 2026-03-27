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Attualità | 27 marzo 2026, 14:22

Alunni fuori di classe prima, disagi per i genitori della Pellico: "Avvisati solo all'ultimo"

I bimbi usciti alle 14.30 causa sciopero

Alunni fuori di classe prima, disagi per i genitori della Silvio Pellico

Alunni fuori di classe prima, disagi per i genitori della Silvio Pellico

Disagi per i genitori della scuola primaria "Silvio Pellico" di via Madama Cristina 102 a Torino, che denunciano di essere stati avvisati solo poche ore fa che i bambini sarebbero usciti prima causa sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali SISA e dall’osservatorio contro la militarizzazione scuole e università.

L'avviso 

Verso le 11 di questa mattina, le mamme e papà dell'istituto di San Salvario, hanno ricevuto un avviso dal dirigente scolastico. "Si comunica - si legge - che il plesso, causa mobilitazione, chiuderà alle 14.30. I genitori dovranno prelevare gli alunni entro tale orario". 

"Nessuno - lamenta un padre - ci aveva detto che sarebbero usciti prima: era stato annunciato che avrebbero fatto, come di consueto, tutta la giornata. All'ultimo minuto questo annuncio, con il rischio di ritrovarsi con una denuncia per abbandono di minore".

Cinzia Gatti

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