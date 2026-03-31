"In un mondo di colori:tutti diversi tutti speciali": la settimana per l’inclusione dell'Istituto Comprensivo Duca d'Aosta

Essere scuola vuol dire essere comunità educante, luogo in cui crescere insieme, acquisire sì nozioni e competenze, ma allo stesso tempo diventare i cittadini di domani, imparando cosa voglia dire accogliere, essere empatici ed inclusivi.



Proprio alla luce di ciò, da diversi anni ormai, l’Istituto Comprensivo Duca d’Aosta s’impegna nella promozione di questi valori e in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, dedica un’intera settimana alla sensibilizzazione sulle tematiche della neurodiversità. Dal 25 marzo al 1 aprile, infatti, come ci ha spiegato la Referente del plesso Armstrong , la maestra Santobuono, si svolgono all’interno dei tre plessi, che costituiscono l’IC Duca d’Aosta "attività laboratoriali, letture e momenti di riflessione volti a valorizzare la neurodiversità come una preziosa forma di arricchimento reciproco".



"Tutti i bambini della scuola - ha continuato la Vice Referente plesso la maestra Loiacono -, hanno affrontato l’argomento attraverso la lettura di brevi racconti, filastrocche e poesie ed hanno scoperto che ogni bambino è speciale, capace di vedere, sentire e percepire in modo unico. Hanno capito che l’inclusione nasce proprio dalla capacità di accogliere e valorizzare le differenze".



"La settimana – ha continuato la maestra Santobuono- è stata caratterizzata da due grandi eventi che si sono svolti entrambi presso la scuola Armstrong, il primo dei quali è stato l’intervista a Red Fryk Hey, ballerina e coreografa professionista autistica che, sui social network, svolge uno straordinario lavoro di divulgazione, testimoniando come l’arte possa essere un importante momento d’inclusione". La ballerina, accompagnata dal suo educatore Claudio Ughetti, ha raccontato la sua esperienza di vita, condividendo cosa voglia dire essere una persona autistica nella quotidianità. Durante l’incontro con i bambini ha poi più volte citato la danza, sottolineando come questa sia per lei molto più di una passione, tanto da definirla, la sua stessa vita ed uno strumento fondamentale che l’ha aiutata ad affrontare e vivere l’autismo in modo positivo.



All’iniziativa hanno partecipato con entusiasmo le classi 3A, 3B, 4A, 5A e 5B della scuola Armstrong; le classi 3A, 3B e 3C della scuola Duca d’Aosta; e la classe 4B della scuola Calvino. Il secondo appuntamento significativo è stato una mostra che ha accolto i disegni di tutti i bambini del plesso Armstrong che, dopo un attento lavoro di riflessione svolto in classe con le maestre, hanno fatto sentire la loro voce attraverso forme e colori.

Ogni classe ha così presentato ai genitori, radunatisi per condividere questo speciale momento insieme ai propri figli, il percorso fatto durante la settimana, con spontaneità e immediatezza, come solo i bambini sanno fare, anche quando affrontano tematiche importanti e particolarmente impegnative. E’ stata così allestita una mostra con i disegni dei piccoli artisti.



"L’obiettivo - come hanno precisato la Maestra Denina Referente della biblioteca) e la Maestra Bariani (Referente del sostegno) è stato quello di sensibilizzare i bambini, e attraverso loro anche gli adulti, sul tema dell’autismo e delle neurodivergenze. Il progetto è nato da un percorso educativo didattico condiviso che ha coinvolto tutte le classi dalla prima alla quinta. I disegni e i lavori che hanno realizzato i bambini raccontano le idee, le emozioni e le conoscenze che hanno maturato. Ogni elaborato è uno sguardo autentico sul tema della diversità, capace di esprimere con profondità e semplicità l’importanza di comprendere e accogliere l’altro.

Ogni disegno è speciale perché è diverso, perché rispecchia l’unicità di ognuno. Con questa mostra vogliamo ricordare che ogni bambino ha qualcosa di unico da offrire e che la scuola è il luogo in cui questa unicità può essere riconosciuta e valorizzata".



Sulle note poi di due canzoni, “Meraviglioso è” di Stefano Rigamonti, presentata 61° Zecchino d'oro e “Come un poeta” dei Modà, il pomeriggio si è trasformato in una vera e propria festa per affermare insieme, grandi e piccini che la diversità è bellezza e ricchezza e che meraviglioso è esistere.