Chiusura della scuola King 3, raccolte 700 firme per aprire un centro polifunzionale

L’ex scuola King 3 di corso Francia 377, chiusa al termine dell’anno scolastico 2024-2025, è diventata il simbolo della mobilitazione del quartiere Aeronautica.

La mobilitazione

Lo racconta Maria Antonietta Floscio, presidente dell’associazione Socrate’ Aps, che nelle scorse settimane ha deciso di avviare una raccolta firme per chiedere al Comune di trasformare la King 3 in un centro polifunzionale per giovani e anziani: finora ne sono state raccolte 700, un segnale chiaro che la comunità vuole agire e non lasciare la scuola nel silenzio.

L’obiettivo dei cittadini è creare uno spazio aperto, sicuro e inclusivo, dove giovani e anziani possano condividere attività culturali, sociali e ricreative, collaborando con altre associazioni del territorio come Leonardo, già attiva nel quartiere.

Il controviale pedonale

L’area davanti alla King 3 ha visto interventi concreti per la sicurezza dei cittadini: sul controviale di corso Francia è stata realizzata, due anni fa, una strada scolastica con attraversamenti pedonali, rallentatori e marciapiedi risistemati, a tutela degli studenti e di chi percorre quotidianamente la zona. Un progetto realizzato con un investimento di non poco conto. “Un primo passo - racconta Floscio -, ma ora vogliamo qualcosa di più. Riprenderci luoghi abbandonati e donarli di nuovo al quartiere come spazi aggregativi pubblici, purtroppo assenti al giorno d’oggi”.

La situazione di via Vipacco

Un altro tema sentito nel quartiere riguarda la famosa area incolta di via Vipacco, lasciata ferma dal 2010 dopo un incendio che ne aveva compromesso la fruibilità: per quella zona i residenti chiedono il risanamento, ma il vero obiettivo rimane la valorizzazione della King 3. L’associazione ha già inviato lettere al Comune chiedendo sopralluoghi e interventi mirati, con la speranza di accelerare i tempi e ottenere un progetto concreto che ridia vita all’ex scuola e la trasformi in punto di riferimento per l’intero quartiere.