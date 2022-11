Incendio in una palazzina di Pino Torinese, Vigili del fuoco al lavoro tutta la notte

Tanta paura in via San Felice 163 a Pino Torinese, per l'incendio di una palazzina avvenuto nella serata di ieri, sabato 26 novembre.

Lavorato andato avanti tutta la notte

I Vigili del fuoco, intervenuti con sei squadre, hanno operato tutta la notte per domare le fiamme, partite dal tetto e poi propagatesi ai piani sottostanti. Per ragioni di sicurezza sono state evacuate le otto famiglie che abitano nella struttura, ma per fortuna non si segnalati persone ferite.

Evacuate otto famiglie, nessun ferito

Sul posto intervenuti anche i sanitari del 118 e le forze dell'ordine, che adesso stanno investigando per chiarire le ragioni che hanno provocato l'incendio.

Il rogo all'alba di oggi è stato domato dai pompieri, che adesso stanno ultimando le operazioni di smassamento e messa in sicurezza.