Un Carnevale di protesta: musica, animazione e sfilate per difendere il parco Artiglieri

Per il terzo anno torna il Carnevale di quartiere organizzato dal comitato Essenon e dal Csoa Gabrio. Dalle 14.30 di domenica 2 marzo partendo da via Di Nanni di fronte alla chiesa di San Bernardino, musica, palloncini, trucca bimbi, animazione e sfilata di carri verso il Parco Artiglieri da Montagna. Oltre a una merenda condivisa.

Un pomeriggio organizzato per festeggiare il Carnevale, con i bambini e le famiglie, "ma soprattutto - spiegano i promotori -, per continuare a tenere alta l’attenzione sulla vicenda del Parco Artiglieri che rischia ancora di essere distrutto per la costruzione di un gigantesco supermercato targato Esselunga".

"Nessuna amministrazione, né Esselunga stessa, hanno mai fatto un passo indietro nei confronti di questo progetto anacronistico e inutile che andrebbe a distruggere completamente l'ultima area verde vergine del quartiere - raccontano -. In questi tempi di estati sempre più calde, ondate di calore in aumento e nubifragi sempre più frequenti, in cui la cittadinanza e il resto dell’ecosistema hanno sempre meno aree verdi a disposizione e in generale sempre meno alberi fondamentali per l'assorbimento della Co2, la cementificazione del parco Artiglieri da Montagna è quanto di più insensato si possa portare avanti".